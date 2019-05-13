شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مطرانية شبرا الخيمة على مقتل كاهن كنيسة ماري مرقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، مقتل القمص مقار سعد مقار، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة، صباح الاثنين، بعد تعرضه لحادث إطلاق نار من أحد العاملين في الكنيسة مما أدى إلى مصرعه فور إطلاق النيران عليه.

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وقال القمص ارميا عدلى، وكيل المطرانية، في بيان له، إن «المطرانية قامت بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة، والواقعة محل التحقيق حاليا»، مؤكدا أن «الحادث جنائيا، والمطرانية توكد عدم مسؤوليتها عما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي».

وأشارت المطرانية إلى أن القمص مقار خدم الكنيسة وشعبها بكل أمانة طوال ربع قرن وستحدد المطرانية موعد الجنازة لاحقا.

وقال شهود عيان، لـ«المصري اليوم»، إن «فراش الكنيسة طلب من الكاهن مساعدته ماليا، والأخير رفض، وإن النيابة فرّغت كاميرات الكنيسة، وفيها أبونا كان قاعد في مكتبه بيشرب حاجة، والفراش راح لغاية عنده وضربه بالنار».