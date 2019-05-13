شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: اعتبار «الإسكان الاجتماعي» بشمال سيناء من المشروعات القومية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 19 مكرر (أ)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2019، باعتبار مشروع الإسكان الاجتماعي بحي السبيل بمركز العريش بمحافظة شمال سيناء، المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وفيما يلي نص القرار:

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