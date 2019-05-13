شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف توريدات القمح المحلي وتوفير الاعتمادات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريدات القمح المحلي، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المٌنتج محلياً، أو الذي يتم استيراده

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع من وزير المالية على توفير جميع المبالغ المالية اللازمة لمستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح، سواء من هيئة السلع التموينية، أو البنك الزراعي المصري، وفي الوقت نفسه لا تأخير في توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الكميات المطلوبة من القمح.

وأوضح سعد ، أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة التوريد، وموقف الصوامع والبناكر والشون المطورة، وكذلك نقاط التجميع، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل أثناء شهر رمضان المعظم على فترتين لاستلام المحصول من المزارعين ، الأولى من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والثانية عقب الإفطار من 8 مساءً وحتى 11 مساءً، موضحا أنه تم حتى أمس استلام مليون و620 ألف طن، ومن المتوقع استلام نحو 3.6 مليون طن خلال هذا الموسم.

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وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ، على سرعة صرف مستحقات المزارعين، فور توريدهم المحصول، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة على مدار موسم توريد القمح.