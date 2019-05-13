شكرا لقرائتكم خبر عن أريد حلا.. زوجة: "17 عاما تحملت الإنفاق على زوجى وبعدها دخل على بضرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الزوجة نعمة مدحت، دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها تحملها الانفاق على زوجها العامل لديها وأبنائها من مشروعها الخاص، لتكتشف بعدها زواجه من أخرى وسرقه أموالها، مؤكدة: "بيهددنى بإجبارى على الإنفاق على زوجته الجديدة أو تشويهى بمياه النار ".

Advertisements

وتابعت مدحت: "سنوات تحملت مسئولية الأطفال والإنفاق على المنزل تحت التهديد والضرب رافضه للطلاق حفاظا على منزلنا وتربية أبنائى بين أب وأم".

وأضافت نعمة: "كنت أمنح زوجى راتبا شهرى كبير حتى أحفاظ على صورته أمام العاملين معى بمصنعى رغم عدم مساهمته بالعمل وقضائه وقته على المقاهى أو النوم بالمنزل، خاننى زوجى عدة مرات وعندما كنت اعاتبه كان يعايرنى بقبوله الزواج منى رغم إصابتى بإعاقة رغم صلة القرابة التى تجمعنا، ليدخل على بعد 17 سنة من الزواج بسيدة أخرى فى يديه ويصرح بأنه زوجته ويهددنى إذا لم أتحملها بقيامة بتشويهى بمياه نار، سرق أموالى ومنقولاتى وطردنى وأبنائى من المنزل منه لله ".