شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لإيبراشية شبرا الخيمة: كاهن شبرا الخيمة تعرض لإطلاق نار والحادث جنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبراشية شبرا الخيمة اليوم وفاة القمص مقار سعد مقار كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة أثر حادث إطلاق نار بيد أحد الفراشين بالكنيسة، مما أدى إلى مصرعه فور إطلاق النيران عليه.

وذكر بيان صادر عن الإيبراشية موقع باسم القمص إرميا عدلى وكيل الإيبراشية: "قامت المطرانية بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة، والواقعة محل التحقيق حاليًا مؤكدة أن الحادث جنائى القصد".

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وتابع البيان: "نودع على رجاء القيامة كاهنًا وأبًا نشيطًا، خدم الكنيسة وشعبها بكل أمانة طوال مدة بلغت قرابة الربع قرن مقدمين تعزيات السماء لأسرته وشعبه وأخوته الكهنة".

واختتم البيان: "وسوف تعلن المطرانية ميعاد صلاة الجنازة فور انتهاء الإجراءات".