فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الشيوخ × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب على عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات فى 2020، وذلك عقب الانتهاء من القانون الخاص به، على أن يبين شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهم.

وفيما يلى نرصد طريقك لمجلس الشورى:

1- شروط الترشح جاءت كالتالى:

- أن يكون مصرياً.

- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

- حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

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- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

2- مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات.

3- يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

4- ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر.

5- يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

6- يجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

7- يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

8- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.