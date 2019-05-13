قتلاه قبل آذان الفجر بـ10 دقائق.. سائقا "عربة كارو" طعنا حارس صيانة في الرقبة لسرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، بحبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما لاتهامهما بقتل حارس بشركة المقاولون العرب، لسرقته.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة ورفع الآثار البيولوجية منه لفحصها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وضبط الجانيين.

وانتقل المستشار محمد شرف، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، إلى مسرح الجريمة وتبين أن الجثة لرجل مصاب بجروح طعنيه بالرقبة داخل "كرفان" مبني بمقر أعمال صيانة كوبري الدقي الحديدي مخصص لمبيت الحارس المجني عليه، وأسفرت المعاينة عن بعثرة بمسرح الجريمة ما أشار إلى أن الجريمة تمت بدافع السرقة، كما عثر على هاتف المجني عليه أسفل بطانية على السرير فيما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية بحوزته.

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وتبين من التحقيقات أن القتيل يعمل منذ فترة بذلك الموقع لحراسة مواد البناء وحديد التسليح المخصصة لأعمال صيانة الكوبري.

وأجرت النيابة تفريغا لعدد من كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة التي كشفت عن هوية الجناة، حيث تبين انهما شخصان يعملان "عربجية"، وتسللا إلى الكرفان المقيم به خلال فترة السحور وقبل أذان الفجر بـ 10 دقائق، ثم قاما بتسديد عدة طعنات للقتيل لسرقته وفرا هاربين.

من جانبها شكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة فريق بحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، لإلقاء القبض على الجناة، حيث تولى العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، مناقشة عدد من حراس الجراجات والسياس بالمنطقة وفحص خطوط سير هروب المتهمين عبر كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة.