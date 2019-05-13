تأجيل مقابلات خريجي الحقوق والشريعة والقانون لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الأمانة العامة لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة، تأجيل المقابلات الخاصة بدفعة مندوب مساعد 2017 الخاصة بجامعة القاهرة، التي كان مقررًا لها يومي السبت 18 مايو والإثنين 20 مايو، والأربعاء 22 مايو لجامعة عين شمس.

وأكدت الأمانة العامة لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة، أنه سوف يتم تأكيد المواعيد على المرشحين تليفونياً في وقت لاحق.

كان مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن موعد تلقى طلبات التعيين في وظيفة "مندوب مساعد" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.

واشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة ما يلى: ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.