"الوفد" يقرر تجميد لجنة الحزب بالعبور وإعادة تشكيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتجميد لجنة العبور في محافظة القليوبية على أن يعاد تشكيلها مرة أخرى بالتوافق.
ونصت المادة الأولى من القرار على تجميد قرار رئيس الوفد رقم 42 الصادر بتاريخ 5 مايو 2019 الخاص بتعيين لجنة الوفد المؤقتة لمدة عام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية على أن يعاد تعيينها بالتوافق.
كما نصت المادة الثانية على أن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
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