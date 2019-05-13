محافظ القاهرة: تعميم زراعة أسطح العقارات والبدء بالمباني الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نوابه الأربعة، ورؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة الأماكن المحيطة باستادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية، كما طالب مدير الطرق ورئيس هيئة النظافة بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة الطرق والنظافة والتجميل خاصة في الأماكن السياحية والأثرية.

كما شدد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، على رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال دهان واجهات العقارات التي مازالت بالطوب الأحمر، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الحالية لا ترقى للمستوى المأمول.

ووافق المجلس على زيادة حصة محافظة القاهرة في رأسمال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي وفقًا لحصتها المخصصة في الزيادة في رأس المال والتي تقدر بنحو 64 مليون جنيه وهو ما يعادل 32% من الزيادة في رأس مال الشركة.

كما وافق محافظ القاهرة، على تطبيق تجربة مديرية الزراعة بالقاهرة في زراعة أسطح العقارات مع البدء بأسطح المصالح الحكومية واصفًا نجاح زراعة سطح المديرية بالتجربة الحضارية التي تستحق التعميم.