أول بيان رسمي من الكنيسة بشأن مقتل كاهن "مارمرقس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدرت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، بيانًا تكشف فيه تفاصيل مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الخيمة.

وقالت المطرانية في بيانها، اليوم الاثنين، إن "القمص مقار تعرض لإطلاق نار من أحد العاملين بالكنيسة ما أدى إلى مصرعه فور إطلاق النيران عليه".

وأضافت المطرانية: "أبلغنا الجهات الأمنية والنيابة العامة، والواقعة محل تحقيق حاليًا".

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وأكدت المطرانية في بيانها أن الحادث جنائي، متابعة: "كما تؤكد عدم مسؤوليتها عما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا يُعتد بأي أخبار أخرى إلا عن طريق الصفحة الرسمية للمطرانية".

وأكملت: "نودع على رجاء القيامة كاهنًا وأبًا نشيطًا، خدم الكنيسة وشعبها بكل أمانة طوال مدة قرابة الربع قرن، وتعزيات السماء لأسرته، وستعلن المطرانية ميعاد صلاة الجنازة فور انتهاء الإجراءات".

واختتمت: "نطلب تعزيات السماء بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا مرقس مطران شبر الخيمة وتوابعها".