قرار وزاري باعتبار مشروع الإسكان الاجتماعي بالعريش منفعة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار مشروع الإسكان الاجتماعي بحي السبيل بالعريش بمحافظة شمال سيناء، المُسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.