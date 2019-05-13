أزمات المعلمين وموظفي التشجير والمرافق.. بيانات عاجلة بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الاستماع لعدد من البيانات العاجلة من جانب الأعضاء بشأن الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون.

وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بحسم ملف عمال التشجير في مصر الذين يتجاوز عددهم 34 ألف موظف على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن جميع الجهات بالحكومة توافقت على تثبيتهم ولكن دون أي تحرك على أرض الواقع، مطالبا بأن يكون للبرلمان نداء حاسم في هذا الإطار من أجل هؤلاء المواطنين.

فيما طالب النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، بضرورة توصيل الصرف الصحي للمباني خارج الأحوزة العمرانية، ومكتملة المرافق ، مؤكدا علي أن العديد من المباني تم بنائها منذ عشرات السنوات، خارج الأحوزة العمرانية وتم توصيل المرافق لها بشكل كامل دون الصرف الصحي، والآن لابد من توصيله حرصا علي مصلحة المواطنين، وذلك من خلال التنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية.

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كما طالبت النائبة شرين فراج، عضو مجلس النواب بضرورة التغلب على إشكاليات المرافق بمنطقة القاهرة الجديدة، والتغلب على أزمات انقطاع الكهرباء والمياه، مؤكدا ضرورة أن يتم مراعاة ذلك والتغلب على هذه الإِشكاليات، فيما طالب النائب محمود الصعيدي، باستثناء القرى من طلاء واجهات المباني كشرط لإدخال المرافق مؤكدا أنه لا يمانع إطلاقا بأن يكون ذلك في الطرق الرئيسية والمدن، مؤكدا أنه في دائرته بعد تحركات كثيرة لإدخال الغاز الطبيعي وبعد الموافقة تفاجئنا بشرط طلاء واجهات المباني لإتمام التنفيذ وهو الأمر الذي يمثل عبئًا على المواطنين خاصة أن منازلهم منذ عشرات السنوات.

ووجه النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد افتتاح أنفاق تحيا مصر أسف قناة السويس، مطالبا أيضا بحل أزمة التكدس أمام محطات الوقود في مدينة العريش.

وتقدم أيضا النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بشأن الحرائق التي تنتج من محصول الكتان بقرية شبرا ملس، بمركز زفتي بمحافظة الغربية، وهو المركز الوحيد الذي يصدر الكتان في مصر، مؤكدا أنه تواصل مع المسؤولين لتوفير سيارات إطفاء في هذه القرية دون أي استجابه، مطالبة أيضا بتثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم مؤخرا والبالغ عددهم 36 ألف متعاقد، مؤكدا أن هؤلاء المعلمين تعقدوا وتركو وظائفهم الأخرى، ومن ثم لابد من تعينهم، خاصة أن الوزارة تعمل علي التعاقد من جديد مع معلمين، قائلا: "لا لتعاقدات جديدة وعليهم تثبيت الحاليين".