"قوى النواب" توافق على موازنة القوى العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة على مشروع موازنة وزارة القوى العامله ومديرياتها بالمحافظات

وأوصى أعضاء لجنة القوى العاملة، بإعادة النظر في المادة رقم ١٢والخاصة بالتأشيرات لعدم توقفها ثلاثة أشهر التي لايفرج عنها في شهر فبراير ومارس وأبريل ما يتسبب في عدم استكمال التدريب المهني حتى يمكن مواصلة برنامج التدريب المهني.

كما وافقت اللجنة على طلب الوزارة بزيادة المبلغ المخصص لإنشاء مبنى خاص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة من أجل إخلائها من مجمع التحرير والمبلغ المطلوب ١١ مليون جنيه وأرسلت وزارة المالية مبلغ ٢ مليون جنيه.​