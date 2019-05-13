محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة على مشروع موازنة وزارة القوى العامله ومديرياتها بالمحافظات
وأوصى أعضاء لجنة القوى العاملة، بإعادة النظر في المادة رقم ١٢والخاصة بالتأشيرات لعدم توقفها ثلاثة أشهر التي لايفرج عنها في شهر فبراير ومارس وأبريل ما يتسبب في عدم استكمال التدريب المهني حتى يمكن مواصلة برنامج التدريب المهني.
كما وافقت اللجنة على طلب الوزارة بزيادة المبلغ المخصص لإنشاء مبنى خاص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة من أجل إخلائها من مجمع التحرير والمبلغ المطلوب ١١ مليون جنيه وأرسلت وزارة المالية مبلغ ٢ مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر "قوى النواب" توافق على موازنة القوى العاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.