قرار حكومي بتحويل معهد البحوث الإحصائية بجامعة القاهرة إلى كلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إلى كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

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