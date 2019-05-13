محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتي القاهرة والجيزة، من أعمال المنفعة العامة. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار حكومي باعتبار مشروع محور روض الفرج "منفعة عامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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