الهجرة تطلق معسكر "ويل سبرنج" الثالث للجيلين الرابع والخامس بحضور أجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن النسخة الثالثة من معسكر "ويل سبرنج" ستخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، متابعة: "المعسكر الحالي ينطلق تحت شعار Come with a friend حيث يشارك أبناؤنا بالخارج ويرافقهم زملاؤهم من الدول التي يقيمون فيها بالخارج، لأول مرة في المعسكرات التي تنظمها الوزارة أو تتعاون فيها؛ ويهدف ذلك في المقام الأول للترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن".

وأضافت مكرم، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، الاثنين، أن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد استقبالًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة المصرية، وبلهجة مصر تحديدًا.

كما أكدت وزيرة الهجرة، حرصها على تواجد الأطفال من دول مختلفة يضمن تبادل الخبرات والثقافات، والتأكيد على الهوية المصرية في كل دولة، والعودة للجذور مرة أخرى، وربط عائلاتهم معًا.

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وقال ماجد فوزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "ويل سبرنج" مصر، أن هذه النسخة تستهدف الوصول إلى 100 ملتحق بالبرنامج، وتم تسجيل 80 طلب اشتراك حتى الآن، موضحًا أن المعسكر ينطلق في الفترة من 14 حتى 19 يوليو المقبل في شرم الشيخ "مدينة السلام".

وأضاف أن حضور الوزيرة، يضفي طابعًا خاصًا على المعسكرات؛ حيث تشارك الأطفال تحية العلم، وترديد النشيد الوطني، وهو ما يبهج الأطفال؛ لعدم توافر الفرصة للقيام بذلك بالخارج، ومن المقرر أن يجري التسجيل عبر الرابط: https://www.wellspringegypt.com/overnight_camps

وتابع ماجد: "برنامج المعسكر يضم زيارة للمناطق الطبيعية والجبلية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، بحضور المشاركين من أمريكا، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، والإمارات، والكويت، وإيطاليا وغيرهم، حيث يتفرغ الأطفال للاستمتاع بالطبيعة الخلّابة بعيدًا عن أي وسائل إلكترونية سواء الهواتف أو الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك معسكرًا سيتم تنظيمه أيضًا للعائلات المصرية بالخارج، التي تزور مصر، وسيتم عقده في الفترة من 19 حتى 23 يوليو الجاري".