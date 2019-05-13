برلماني يحذر من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من تزايد منسوب المياه الجوفية في بعض القرى التي تشهد توصيل الصرف الصحي لها حاليا، بسبب رفض الشركات المنفذة إدخاال الصرف لبعض الوحدات السكنية الموجودة خارج الحيز السكاني.

وقال النائب في بيان عاجل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، إنه لا يوجد تنسيق بين المحليات والجهاز التنفيذي للصرف الصحي، خاصة أن الأخير رفض تنفيذ الصرف في بعض الأماكن بدعوى أنها خارج الحيز العمراني، مؤكدا أن تلك مشكلة المحليات سابقا لأنها سمحت بإقامة تلك البيوت ووصلت التيار الكهربائي لها ولا يمكن محاسبة الناس الآن.

وتابع: "ندق ناقوس الخطر من داخل مجلس النواب لأن منسوب المياه الجوفية سيرتفع في الأماكن التي لا يصل إليها الصرف الصحي لذلك يجب سرعة توصيل الصرف لها".