أخبار مصر | "محافظ القاهرة" يوافق على زرع أسطح العقارات والمصالح الحكومية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محافظ القاهرة" يوافق على زرع أسطح العقارات والمصالح الحكومية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة الأماكن المحيطة باستادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية.

كما طالب مدير الطرق ورئيس هيئة النظافة بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة الطرق والنظافة والتجميل خاصة في الأماكن السياحية والأثرية.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء، بمتابعة أعمال دهان واجهات العقارات التي ما زالت بالطوب الأحمر، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ الحالية لا ترقى للمستوى المأمول.

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وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة وأمانة سر اللواء محمد حنفى السكرتير العام ومديري مديريات الهيئات ورؤساء الأحياء.

ووافق المجلس خلال جلسته التى عقدت بديوان عام محافظة القاهرة، على زيادة حصة محافظة القاهرة فى رأس مال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى وفقاً لحصتها المخصصة فى الزيادة فى رأس المال والتى تقدر بنحو 64 مليون جنيه وهو ما يعادل 32% من الزيادة في رأس مال الشركة.

كما وافق محافظ القاهرة على تطبيق تجربة مديرية الزراعة بالقاهرة فى زراعة أسطح العقارات مع البدء بأسطح المصالح الحكومية واصفاً نجاح زراعة سطح المديرية بالتجربة الحضارية التى تستحق التعميم.