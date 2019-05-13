أخبار مصر | "البرلمان" يوافق على موازنة وزارة القوى العاملة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يوافق على موازنة وزارة القوى العاملة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع الموازنة العامة لوزارة القوى العاملة للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية.

وشهدت اللجنة إشادة النائب المراغي وبعض النواب من أعضاء اللجنة علي جهود وزير القوي العاملة محمد سعفان التي يبذلها من أجل توفير فرص عمل للشباب.

وقال النائب جمال عقبي: إن الوزير متواجد علي مدار اليوم مع عمال مصر ، لحل مشاكلهم ، ويجوب محافظات مصر من جنوبها لشمالها لعقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التواجد بمواقع العمل المختلفة للوقوف علي المعوقات والمشاكل التي تقابل العمال ودراسة سبل حلها.

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كما أشاد رئيس لجنة القوي العاملة بجهود الحكومة والوزارات المعنية في إعداد الموازنة، وعلى الأخص وزير المالية، مؤكدا إيجابية الوزير محمد معيط لطلبات الوزارات.

واستعرض وزير القوي العاملة أمام اللجنة ما تقوم به الوزارة بشأن التغلب علي الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وقيام الوزارة بتحديث شبكة المعلومات بها ومديرياتها علي مستوي 27 محافظة، للتحول من النظام الورقي إلي النظام الالكتروني لتكون المتابعة لحظية مع كافة المديريات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه ذلك حاليا ببعض المديريات، واستكماله في المديريات الأخرى علي مراحل.

وقال النائب جبالي المراغي، إن اللجنة أصدرت توصية بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء على طلب وزير القوى العاملة في هذا الشأن.

من جانبها أكد النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة ضرورة توفير التمويل اللازم لوزارة القوي العاملة لاستكمال شبكة المعلومات الخاصة بديوان عام الوزارة ومديرياتها بتركيب "السوفت وير" مع "الهارد" في وقت واحد، باعتبار أن التوجه العام للدولة هو التحول الرقمي وإحداث نقلة وطفرة نوعية لتبسيط الإجراءات التي تقديم الخدمة فى أسرع وأقل وقت ممكن.