أخبار مصر | 244 لوحة إرشادية ضمن المرحلة الثانية لتطوير المتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 244 لوحة إرشادية ضمن المرحلة الثانية لتطوير المتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إنه في إطار خطة وزارة الآثار لتطوير وتحسين مستوي الخدمات في مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، والجهود المبذولة ضمن مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من وضع اللوحات الإرشادية بالمتحف.

وأوضحت صباح أن اللوحات يبلغ عددها 244 لوحة تتضمن خريطة للمتحف وقاعاته المختلفة، ومسار الزيارة، ومخارج الطوارئ، بالإضافة إلى لوحاتإرشادية في مختلف أنحاء المتحف والحديقة، كما تم لأول مرة وضع ارقام واسماء لقاعات العرض الموجوده بالدور العلوي للمتحف.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال شهر نوفمبر الماضي بوضع عدد 228 لوحة لأسعار التذاكر، ولوحات إرشادية جديدة للزائرين بالدور الأرضي وفي حديقة المتحف وأسواره الخارجية ومنافذ الدخول والخروج والمدخل الرئيسي للمتحف.

كما تم تنفيذ الأعمال ضمن مشروع تطوير المتحف بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.