أخبار مصر | محاضرة لـ"العناني" في ألمانيا بحضور أثريين ومستثمرين سياحيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة لـ"العناني" في ألمانيا بحضور أثريين ومستثمرين سياحيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل جامعة هومبولدت في ألمانيا، الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، حيث يلقي محاضرة حول الاكتشافات الأثرية الجديدة وإنشاء المتاحف الوطنية وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير.

وقامت السفارة المصرية فى برلين بتوجيه الدعوة لـ ١٧٠ شخصا من الأكاديميين وعلماء الآثار والمختصين بالحضارة المصرية وممثلين عن وسائل الإعلام الألمانية وشركات السياحة لحضور محاضرة وزير الآثار وهو ما يسهم في الترويج السياحي والثقافي للبلاد.

ويأتي ذلك فى إطار زيارة العناني للعاصمة الألمانية برلين، ومن خلال برنامج مكثف يشمل مقابلة وزيرة الدولة ومفوضة الثقافة والإعلام بدار المستشارية "مونيكا جروترس" ورئيس لجنة الموازنة فى البوندستاج "بيتر يورنجر" ورئيس المؤسسة البروسية للتراث، وينتهي بمحاضرته في جامعة هومبولدت.