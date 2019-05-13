أخبار مصر | وزير الأثار يزور ألمانيا و"متحف أخناتون" على رأس أولوياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار يزور ألمانيا و"متحف أخناتون" على رأس أولوياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الكتور خالد العناني، وزير الأثار، في زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من ١٢ إلى ١٤ مايو الجاري، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الألمان؛ لبحث عدد من الأمور التي تتعلق بالشأن الأثري والتعاون بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين.

والتقى العناني صباح اليوم الإثنين، السيدة ميشيل مونتفيرينج، وزيرة الدولة للثقافة بوزارة الخارجية الألمانية.

وتناول الوزيران الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار البرلمان الألماني بالموافقة على تمويل تأثيث متحف المنيا بمحافظة المنيا والذى يعد قطعة معمارية فريدة في صعيد مصر، وسيمثل عند الانتهاء منه نموذجًا للتعاون المصري الألماني.

كما استعرض الدكتور العنانى الاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر، وافتتاح العديد من المتاحف الوطنية وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، وتزامن ذلك مع استعادة مصر لمكانتها كمقصد رئيسي للسياح الألمان.

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ويعد متحف أخناتون والشهير بالمتحف الآتوني، ضمن 3 متاحف أثرية كبيرة في مصر، بعد المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي بالحضارة بالفسطاط.

ومن جانبه صرح أحمد حميدة، مدير المتحف، في تصريحات سابقة، أن فكرة إقامة المتحف بدأت في نهاية التسعينيات، حيث يعتبر المتحف تحفة معمارية أثرية تعبر عن تاريخ المحافظة التاريخي والأثري، وقد بدأ العمل العفلي بالمشروع عام 2002 علي مساحه 25 فدان، وتم تصميم رسوماته الهندسية علي شكل هرمي من خلال فريق عمل ألماني.

وعن المنطقة اللوجستية قال حميدة إن تصميمها تمرمن خلال فريق عمل مصري، وتم البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات علي مرحلتين باعتمادات مالية مصرية بلغت 130 مليون جنيه.

وتوقف العمل بالمشروع عقب أحداث يناير، ثُم استُكملت المرحلة الثالثة عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم عام 2014 ، باعتمادات تجاوزت 200 مليون جنيه، شملت التشطيبات النهائية والفتارين وخطة العرض المتحفي، وأجهزة المراقبة، والإضاءة.