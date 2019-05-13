أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع تجارب التشغيل الأولية وأخذ العينات بمحطة مياه جزيرة الدهب‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع تجارب التشغيل الأولية وأخذ العينات بمحطة مياه جزيرة الدهب‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة تجارب التشغيل الأولية وأخذ العينات بمحطة مياه جزيرة الدهب بحي جنوب الجيزة وذلك استعداداً لإجراءات التشغيل النهائية وحسم أية معوقات تؤثر على تأخر البرنامج الزمني لتشغيل المحطة بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين خلال الشهر الجاري.

وكما حرص المحافظ علي متابعة وحدات المرشحات الرئيسية وغرفة الكلور ووحدات مراحل فلترة المياه وغرف المحولات الكهربائية , موكداً علي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من مرحلة فحص العينات الاولية ونسبة الكلور لتشغيل المحطة في الموعد المحدد للوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين بان الجيزة لن تشعر بصيف ساخن خلال فصل الصيف الحالي .

وقال المحافظ ان المحطة تبلغ طاقتها الاجمالية 160 الف م3 / يوم المرحلة الاولي80 الف م3 والمرحلة الثانية 80 الف م3 ومن المقرر ان تضخ المحطة 80 الف م3 خلال الشهر الجاري مما سيساهم في تحسين الخدمة وحل مشكلة انقطاع المياه او ضعفها بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة .

Advertisements

واشار راشد ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع يومياً مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي , وان هناك تنسيقاً دورياً لهذا الملف مع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعمل علي حل مشكلة مياه الشرب بالجيزة وازالة معوقات تعترض الجدول الزمني للانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة .

واضاف المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي انه تم دخول الخدمة وتشغيل المرحلة الاولي من محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 الف م3 وتوسعات محطة مياه اطفيح بطاقة اضافية 70 الف م3 وتوسعات محطة مياه امبابه بطاقة اضافية 80 الف م3 مما ساهم في حل مشكله ضعف المياه او انقطاعها بالقطاع الجنوبي والشمالي بالجيزة.

رافق المحافظ المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة اماني محمد المشرف العام علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي واللواء ياسر سامي رئيس حي جنوب الجيزة .