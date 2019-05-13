أخبار مصر | محافظ القاهرة: العالم أجمع أنظاره تتجه نحو المحافظة خلال بطولة كأس الأمم‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: العالم أجمع أنظاره تتجه نحو المحافظة خلال بطولة كأس الأمم‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العالم أجمع انظاره متجها إلي القاهرة خلال إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية، مطالبًا جميع نوابه ببذل قصاري جهدهم لخروج المحافظة بالشكل اللائق خاصة وانها لها النصيب الأكبر في استضافة المباريات.

وتابع "عبد العال" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور نوابه ورؤساء الأحياء، يتم إعداد اماكن التجمعات الخاصة بمراكز الشباب لتكون علي أتم الاستعداد لهذا الحدث.

وأشار إلى الانتهاء من جميع المشروعات المتعثرة وانهائها قبل احتفالية العيد القومي للمحافظة والمقرر لها في شهر يوليو القادم، مطالبًا نوابه بعمل خطة لهذه الاحتفالية.