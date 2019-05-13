مصر | تواجد أمني مكثف حول كنيسة ماري مرقس بشبرا بعد مقتل قسيس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تواجد أمني مكثف حول كنيسة ماري مرقس بشبرا بعد مقتل قسيس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، على الصور الأولي، من موقع حادث قتل أحد القساوسة "مقار سعد" على أيدي عامل بالكنيسة ويدعي"كامل".

وكشف مصدر، أنه لقي كاهن بكنيسة مارمرقس، بشبرا الخيمة، مقتله على أيدي أحد الحراس بالكنيسة.

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وأضاف، أن حارس كنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، قتل كاهن الكنيسة القس مقار سعد، بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.

وقال المصدر، إن الحارس، ويدعى كمال، أطلق 4 رصاصات على الكاهن، مشيرا إلى أن الحادث بعيد عن الطائفية، مؤكدا إلقاء القبض على الحارس، موضحا أنه ليس شرطيا ولا يتبع وزارة الداخلية، لكنه فرد أمن داخلي وموظف بالكنيسة.

وبدأت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.