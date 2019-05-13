مصر | "5 أحكام بالإعدام و20 مؤبد".. الأمن يكشف هوية مطلق النار على الشرطة بطريق السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "5 أحكام بالإعدام و20 مؤبد".. الأمن يكشف هوية مطلق النار على الشرطة بطريق السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن، هوية العنصر الإجرامي شديد الخطورة مطلق النار على قوات الشرطة بطريق السويس.

وتبين أنه "سالم الواط" مطلوب التنفيذ عليه في عدد (27) حكم جناية (5 إعدام -20مؤبد -11 سنة - 10 سنوات) فى قضايا (قتل - مقاومة سلطات - حيازة أسلحة نارية وذخائر - مخدرات خطف - سرقة بالإكراه - شروع فى قتل).

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه في ضوء تمكن الأجهزة الأمنية من إستهداف أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والذى لقى مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، بمنطقة الظهير الصحراوى بطريق (القاهرة – السويس) بدائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس، وعُثر بجواره على (2 بندقية آلية " إحداهما محترقة" – عدد من الخزن وفوارغ طلقات مختلفة الأعيرة " محترقة" – طبنجة روسى وعدد 2 خزينة لذات العيار – كمية محترقة من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – نظارة رؤية ليلية – هاتف محمول – مبلغ مالى بلغ 34 ألف جنية " جزء منه محترق) ونشوب حريق بالدراجة النارية التى كان يستقلها وجثته فقد نجحت الأجهزة الأمنية من خلال مجموعة العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام ، إلى التوصل إلى هوية الجثة.

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وتبين أنها للشقى الخطرسالم محمد حسين سالم سويلم وشهرته (سالم الواط) سن 27 عاطل، مُقيم المغارة الحسنة بشمال سيناء وتأكد ذلك بنتائج تحليل الحامض النووى (DNA) والذى تطابقت عينة من الجثة مع عينة تم أخذها من والدته المُقيمة بمنطقة شمال سيناء.

وباستكمال الفحص تبين أن المذكور مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (27) حكم جناية (5 إعدام -20 مؤبد -11 سنة - 10 سنوات) فى قضايا (قتل - مقاومة سلطات - حيازة أسلحة نارية وذخائر – مخدرات - خطف - سرقة بالإكراه - شروع فى قتل).. ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين رقمى (3694/2018 إدارى قسم ثان العاشر من رمضان (حيازة أسلحة نارية وذخائر, مخدرات "إتجار", مقاومة سلطات) و(8949/2018) جنايات قسم ثان العاشر من رمضان (حيازة أسلحة نارية وذخائر, مخدرات "إتجار").

وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.