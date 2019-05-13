مصر | "تموين القاهرة" تضبط "ياميش ودقيق وأجهزة كهربائية وإكسسوارات ولحوم" مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تموين القاهرة" تضبط "ياميش ودقيق وأجهزة كهربائية وإكسسوارات ولحوم" مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، خلال شهر رمضان المعظم، وضبط السلع مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاَ لتعليمات المحافظ المشددة لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء لضبط المخالفات والتصدى لكل من تسول له نفسه الاتجار والتلاعب بصحة وسلامة المواطنين مستغلين الإقبال المتزايد علي شراء السلع والمواد الغذائية والضروريات خلال شهر رمضان الكريم، حيث نجحت مديرية تموين القاهرة فى شن حملات مكثفة بمعظم أحياء ومناطق القاهرة شملت محلات السوبر ماركت والمطاعم والمخابز والحلوانى ومحلات المكياج ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية ومحلات اكسسوارات المحمول ومختلف الانشطة التجارية اسفرت عن ضبط نصف طن بندق وفستق مقشر و4 كجم كاجو و100 لفة قمر الدين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى خلال المرور والتفتيش على عدد من السوبر ماركت والاسواق باحياء مصر القديمة والمعادى ومدينة نصر.

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كما تم ضبط بعض السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير النطابقة للمواصفات مثل أجولة سكر وأرزومكرونة وجراكن زيوت طعام وصفائح جبن وعلب زبادى ولحوم مدخنة و450 علبة تونة واجولة فول منتهية الصلاحية، وتم إعدام كميات فاسدة من الرنجة وضبط أكثر من 20 كجم رنجة وفسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الأدمى.

وصرح المهندس إبراهيم عسقلانى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ان الحملات شملت ايضا المرور على محلات بيع الأجهزة الكهربائية واكسسوارت المحمول وتم ضبط شواحن محمول مجهولة المصدر وفلاتر سيارات واجهزة كهربائية وعدد 120 كاتيل يحمل استيكر (لاصق) مفبرك لبعض الماركات التجارية المسجلة الشهيرة، وخلال الحملة تم التفتيش على عدد من المخابز البلدية والحلوانى اسفر عن ضبط عدد 5.5 طن دقيق مجهول المصدر ، 600 كجم شكاير دقيق مدعم دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، كما تم ضبط مستحضرات لحوم ودواجن فاسدة ومصادرتها ببعض المطاعم، وتمكنت الحملة من مصادرة عدد كبير من ادوات المكياج وطلاء الاظافر ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات تعرض ببعض البوتيكات والمولات التجارية.

وأضاف مدير المديرية، أن إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين قامت بتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأن التصرف فيها.