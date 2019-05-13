مصر | الاستعلام عن الحالة الصحية لمدير إدارة الأسواق بحي المعصرة: "زميله ضربه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن الحالة الصحية لمدير إدارة الأسواق بحي المعصرة: "زميله ضربه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعلمت نيابة حلوان عن الحالة الصحية لمدير إدارة الأسواق بحي المعصرة في واقعه التعدي عليه بالضرب والسب والقذف من سكرتير عام حي المعصرة وذلك تمهيدا لسماع أقوالة أمام النيابة.

وتعود البداية عندما تلقى المقدم أحمد إبراهيم، رئيس مباحث المعصرة، بلاغًا من مدير الأسواق بحي المعصرة، مفادة تعدي سكرتير عام الحي "شريف. م"، عليه بالضرب "بالبوكس"، أثناء القيام بإحدى الحملات اليومية، ومناقشته في بعض الأعمال، ولكنه فوجئ بتعديه عليه بالألفاظ الخارجة، ثم بالأيدي، ما تسبب في إصابته، ونقله لمستشفى حلوان العام لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

