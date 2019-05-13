مصر | "مطواة و4 فرد خرطوش".. تشكيل عصابي يسرق سيارة "خردة" بكفر علو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مطواة و4 فرد خرطوش".. تشكيل عصابي يسرق سيارة "خردة" بكفر علو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس 5 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم سيارة محملة بكمية من كابلات النحاس.

وكما كلفت الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة بورود بلاغا إلى قسم شرطة حلوان من سائق، مقيم بمحافظة القليوبية، بأنه توقف بسيارة "نقل" ملكه محمل عليها 10 طن كابلات نحاس "خردة"، بطريق كورنيش النيل كفر العلو،وأنه فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص بيضاء اللون أخبره مستقليها بتواجد أحد الأشخاص أعلى السيارة قيادته، فقام بالنزول من السيارة وفوجئ بقيام أحدهم بالاستيلاء على السيارة قيادته بحمولتها، واصطحبوا المجني عليه داخل السيارة قيادتهم كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة".

وأضاف سائق السيارة أمام تحقيقات النيابه، أن المتهمين الخمسة قاموا بإطلاق سراحه بطريق الكريمات بمنطقة الصف في الجيزة، والاستيلاء على السيارة وما عليها من حمولة.