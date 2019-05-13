مصر | "الجنايات" تؤيد السجن 7 سنوات للمتهمين بقتل "الطفل يوسف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجنايات" تؤيد السجن 7 سنوات للمتهمين بقتل "الطفل يوسف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، بتأييد السجن 7 سنوات للمتهمين في إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية مقتل الطفل "يوسف العربي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين - بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 7سنوات.

ولقي الطفل يوسف مصرعه أثناء وقوفه في أحد المحلات عن طريق طلق ناري أصابه في الرأس، تبين أنها أطلقت من حفل خطوبة بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر.