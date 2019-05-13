مصر | "وابل من النيران" و"سلاح غير مرخص".. كواليس مقتل قسيس بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وابل من النيران" و"سلاح غير مرخص".. كواليس مقتل قسيس بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشر فريق أمني مكبر التحقيقات في واقعة إطلاق النيران على قسيس بالكنيسة بمنطقة شبرا الخيمة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمر بتشكيل فريق بحث من مباحث القليوبية ومفتشي قطاع الأمن العام، للوقوف على ملابسات الواقعة، واستجواب المتهم وبيان أسباب ارتكابه الحادث.

وانتقل الفريق الأمني المشكل، إلى مكان الحادث لسماع أقوال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة وإجراء معاينة تصويرية لمسرح الجريمة.

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وتبين من الفحص المبدئي، بأن عامل بكنيسة مارى مرقس بشارع الوحده العربية اطلق الرصاص على قسيس بالكنيسه من سلاح غير مرخص، فلقي مصرعه فى الحال وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم.

ورجح الفحص بأن الدافع وراء ارتكاب الواقعة جنائي، ومازالت التحقيقات جارية لوقوف على الملابسات كاملة، والمحت التحقيقات المبدئية، إن " كمال " حارس كنيسة مارمرقس داخل على الكاهن حجرته و امطر كاهن الكنيسة القس مقار سعد باكثر من 3 طلقات نارية ويرجح بأن خلافات بينهما وراء ارتكاب الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الحارس موظف أمن داخلى تابع للكنيسة وليس وزارة الداخلية، وكانت هناك علاقة طيبة تجمع المجني عليه والمتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.