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«الأفرا» تقر التعديلات التي طلبتها مصر للطيران

وافق اتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) على التعديلات التي طرحتها الشركة الوطنية مصر للطيران على لائحة النظام الأساسى والقوانين الخاصة بالاتحاد، وفى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 178 للاتحاد، شارك وفد مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الذي استضافته شركة Air Mauritius وعقد بجمهورية موريشيوس، بمشاركة الأعضاء من رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الإفريقية.

وصرح الطيار أحمد عادل بأن مصر للطيران تسهم بشكل كبير وتتعاون مع الشركات الأعضاء بالأفرا فى مختلف المجالات وتبادل المعلومات عن آخر مستجدات النقل الجوى فى قارة إفريقيا، والخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة الأفرا لتعزيز دورها فى المنطقة الإفريقية، ولمواجهة التحديات والمنافسة فى الصناعة على المستوى العالمى. كما

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