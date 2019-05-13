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«الأفرا» تقر التعديلات التي طلبتها مصر للطيران
وافق اتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) على التعديلات التي طرحتها الشركة الوطنية مصر للطيران على لائحة النظام الأساسى والقوانين الخاصة بالاتحاد، وفى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 178 للاتحاد، شارك وفد مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الذي استضافته شركة Air Mauritius وعقد بجمهورية موريشيوس، بمشاركة الأعضاء من رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الإفريقية.
وصرح الطيار أحمد عادل بأن مصر للطيران تسهم بشكل كبير وتتعاون مع الشركات الأعضاء بالأفرا فى مختلف المجالات وتبادل المعلومات عن آخر مستجدات النقل الجوى فى قارة إفريقيا، والخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة الأفرا لتعزيز دورها فى المنطقة الإفريقية، ولمواجهة التحديات والمنافسة فى الصناعة على المستوى العالمى. كما
وصرح الطيار أحمد عادل بأن مصر للطيران تسهم بشكل كبير وتتعاون مع الشركات الأعضاء بالأفرا فى مختلف المجالات وتبادل المعلومات عن آخر مستجدات النقل الجوى فى قارة إفريقيا، والخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة الأفرا لتعزيز دورها فى المنطقة الإفريقية، ولمواجهة التحديات والمنافسة فى الصناعة على المستوى العالمى.
كما أكد عادل أن دور الاتحاد محورى وهام داخل القارة الإفريقية، وأنه ينبغي على شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد العمل معا من أجل تحقيق مزيد من التعاون المشترك، خاصة في مجالات السلامة الجوية والصيانة والتدريب، لما يشكلون من أهمية قصوى ستسهم بقدر كبير في النهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة السمراء، وكذلك للعمل على زيادة حصة تشغيل شركات الطيران الإفريقية في السوق العالمي.
وخلال الاجتماع صوت أعضاء اللجنة التنفيذية بالموافقة على المقترحات التى قدمتها مصر للطيران بشأن التعديلات التى يجرى تعديلها على لائحة النظام الأساسى والقوانين الخاصة بالأفرا، كما تم مناقشة آخر تطورات المشاريع المشتركة لشركات الطيران الأعضاء بالأفرا فيما يخص الوقود، والخدمات الأرضية، والشحن الجوى، وتخطيط الشبكات.
كما وافقت الشركات الأعضاء في الاتحاد وبالإجماع أن يتم انعقاد اللجنة التنفيذية القادمة في دورتها 179، المقرر انعقادها يوم 30 يوليو القادم بالقاهرة، وأن تستضيف مصر للطيران هذا الحدث السنوي الهام.
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