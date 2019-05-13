هل يجوز الصيام مع نزول إفرازات بنية بعد الدورة؟

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دار الإفتاء تكشف مشروعية الصيام للمرأة حيال وجود إفرازات بنية.. مركز الأزهر للفتوى لـ«التحرير»: اختلف الفقهاء فى اعتبار الإفرازات البنية حيضا أم لا

أكدت دار الإفتاء أن الأحكام الثابتة في الشرع أن المسلمة يجب عليها الفطر في رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية؛ إذ إن الفطر هو الذي يناسبها في حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية التي تصاحب الحيض؛ لذلك أوجب الشرع عليها الإفطار، وهذا تخفيف من الله تعالى ورحمة منه سبحانه، وما يفعله كثيرٌ من النساء من أكل شيءٍ قليلٍ جدًّا أو شرب بعض السوائل ثم الإمساك بقية اليوم هو أمرٌ مخالفٌ لِحكمة الشرع الشريف في التخفيف عليها والحفاظ على صحتها العامة سواء كانت الجسدية والنفسية.

وحول لجوء بعضهن لاستخدام عقاقير لتأخير الدورة الشهرية، فأوضحت الدار فى فتواها قائلة: أما استعمال العقاقير والحبوب التي تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع، فلا مانع منه شرعًا، ويصح منها الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه

وحول لجوء بعضهن لاستخدام عقاقير لتأخير الدورة الشهرية، فأوضحت الدار فى فتواها قائلة: أما استعمال العقاقير والحبوب التي تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع، فلا مانع منه شرعًا، ويصح منها الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلًا أو آجلًا.

وتابعت: إذا شرعتِ المرأة في الصيام ففاجأها العذر مما اضطرها إلى الفطر فثوابها عند الله غير منقوص.

الأزهر: قولان فى هذا الأمر

من جانبه أكد مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، هل يجوز الصيام مع نزول إفرازات بنية بعد الحيض؟ اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في أيام الحيض:

الرأي الأول: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان، ولأن عائشة رضي الله عنها، كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيض.

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الرأي الثاني: أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض، لأنهما ليستا على لون، ولقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى: "اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض".

الرأي الأول: أنهما ليسا بحيض في غير أيام الحيض، لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا".

الرأي الثاني: إلى أنهما حيض، إذا رأتهما المعتادة بعد عادتها، فإنها تجلس أيامهما عند الشافعية. وتستظهر بثلاثة أيام عند المالكية.

وأفتى الأزهر فى فتواه، من رأت الصفرة أو الكدرة أو الإفرازات البنية قبل مضي عادتها أو انقطاع الحيض أو ظهور علامة من علامات الطهر، يعتبر هذا من الحيض ويجب عليها قضاء الصيام. ومن رأتها بعد مضي عادتها أو ظهور علامة من علامات الطهر لا يعتبر هذا من الحيض ولا يجب عليها قضاء الصيام على الراجح في الفتوى.

الحكم وتوقيت النزول

وقالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للطفولة والأمومة: هذه الإفرازات يختلف الحكم فيها حسب الوقت الذي تنزل فيه فإذا كانت بعد انتهاء الحيض وظهور علامة الطهر فلا عبرة بها وتسمى استحاضة وتصوم معها المرأة وتصلي.

وأضافت إلهام شاهين لـ«التحرير»: وإذا كانت في وقت الحيض بعد انتهاء الدم فهنا خلاف بين العلماء، هناك من العلماء من يعتبرُ نزولَ الإفرازات البُنيّة أو الصفراء من الدورة، ولا تُعتبر المرأةُ عندهم طاهراً، إلا في حالة جفَّ الفرج من هذه الإفرازات بشكل تامّ، وهذا الرأي تُمثّله المذاهبُ الأربعة، على خلاف بين الأحناف والفقهاء القدامى، فهم يعتبرون هذه الإفرازات مثل دم الحيض، وعلى المرأة أن تتركَ الصلاة، والصوم في هذه الحالة.

وتابعت: والرأيُ الثاني للعلماء هو عدمُ اعتبارِهم الإفرازاتِ من الحيض، سواءً أكانت في أوّل الحيض، أم في آخره، وأنّ المرأة تُعدّ طاهراً، ويتوجّب عليها الصلاة، والصيام، ومن الذين أخذوا بهذا الرأي الشوكاني، وأبو يوسف من الأحناف، وابنُ حزم وأرى أن الرأي الثاني هو الأحوط خاصة إذا كانت المرأة تستخدم وسائل منع الحمل التي تؤدي إلى عدم انتظام الدورة.