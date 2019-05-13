شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام 195 من 185 من 31 كدستر بحوض العرب نمرة 17، بمسطح (20س،5 ط)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

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