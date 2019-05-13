شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يعدل رسوم صادرات البرسيم (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 108 الصادر بتاريخ 12 مايو 2019، قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 450 لسنة 2019، بشأن تعديل رسم الصادر المقرر على صادرات البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة. وجاء نص القرار الوزاري كالتالي:

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