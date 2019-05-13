شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مطارات تسجل أعلى معدل سفر للمعتمرين بمتوسط 9 آلاف مسافر يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت حركة سفر وعودة المعتمرين أعلى معدل لها منذ الأحد، حيث تشهد مطارات القاهرة الدولي، وبرج العرب بالإسكندرية، والأقصر، حركة سفر غير مسبوقة مسجلة أكثر من 9 آلاف مسافر في اليوم الواحد.

واحتل مطار القاهرة المرتبة الأولى في حركة سفر المعتمرين بنحو 5 آلاف معتمر، ويستقبل أيضا نفس العدد من المعتمرين العائدين، ومن المقرر أن تزيد هذه النسبة خلال الأيام المقبلة لسفر المعتمرين الحاجزين لعمرة العشر الأواخر من رمضان، والذين يبلغ عددهم وفقا لتقديرات عدد من أصحاب الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية نحو 450 ألف معتمر تم تأكيد حجوزاتهم.

فيما نظمت شركة مصر للطيران، الاثنين، 25 رحلة جوية ضمن رحلات جسرها الجوي الذي انطلق من ثلاثة مطارات هي «القاهرة وبرج العرب والأقصر» إلى السعودية لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وسيبلغ عدد الرحلات وفقا لجدول الشركة نحو 500 رحلة جوية خلال فترة من ١١ مايو وحتى ٢٠ يونيو المقبل.