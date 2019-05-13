شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن الموازنة الجديدة: «47.1 مليار جنيه بزيادة 22.27%» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2019 /2020، مشيرا إلى أن الموازنة تقوم على محورين رئيسين هما التعليم العالي ويشمل إتاحة الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم العالي والجامعات، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي، والمحور الثانى المعرفة والابتكار والبحث العلمى ويشمل تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات البحث العلمى والابتكار بالأولويات القومية للدولة، وتفعيل وتطوير نظام وطنى متكامل للابتكار.

وقال «عبدالغفار» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الموازنة الجديدة 47.1 مليار جنيه للتعليم العالى والبحث العلمى،موزعة 43.4 مليار جنيه للتعليم العالى، و3.7 مليار جنيه للبحث العلمى بزيادة عن العام الماضى تقدر بـ 8.6 مليار جنيه بنسبة 22.27%، حيث بلغ في العام الماضى 38.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه من المقرر توزيع موازنة التعليم العالى للعام المالى 2019/2020 وفقا للنسب التالية: الديوان العام 8.9%، والمجلس الأعلى للجامعات 0.16%، و26 جامعة مصرية حكومية 59.67%، والمستشفيات الجامعية 113 مستشفى 31.22%، ومجمع اللغة العربية 0.05%، مشيرا إلى أن موازنة الديوان العام يتم إنفاقها على عدة مرافق هي: البعثات، والتمثيل الثقافى، والجامعات الجديدة، والجامعات التكنولوجية، واللجنة الوطنية لليونسكو، والمستشفيات الجامعية، ومشروع التطوير، والجهاز الإداري الذي يضم كلا من: الأنشطة الطلابية، والصيانة، والرعاية الطبية، والتدريب، وإيجار وانتقالات، والتنسيق، والإعلام، والأمن البيئى، وأجور ومرتبات، والتعليم الخاص.

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وأكد «عبدالغفار» أنه من المستهدف زيادة عدد المبعوثين في التخصصات الجديدة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 واحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، مشيرًا إلى أن موازنة البحث العلمى للعام المالى 2019/2020 من المقرر توزيعها بواقع 1.25% الديوان العام، 0.32% المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد، و12.36% لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و14.97% لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، 71.04% لـ 11 مركز بحثى تابع للوزارة، 0.04% لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية.

كما استعرض عبدالغفار البرامج الرئيسية لوزارة التعليم العالى أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وهى: إتاحة فرص التعليم العالى للراغبين، وتحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، والتعليم العالى التقنى التطبيقى، والمستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن هناك 30 برنامجا فرعيا.

وأضاف وزير التعليم العالي أن برامج وزارة البحث العلمى تشمل برنامجين رئيسين هما: تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتمييز والابتكار وتضم 7 برامج فرعية، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا وتضم 14 برنامجا فرعيا.

ومن المقرر أن تتحمل الجامعات نحو 10.5 مليار جنيه من الموازنة من الموارد الذاتية، حيث تتحمل جامعة القاهرة نحو 29% من موازنتها وعين شمس 24%، وأسيوط 14%.