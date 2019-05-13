شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: بدء أعمال المرحلة الثانية من تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الآثار، لتطوير وتحسين مستوي الخدمات في مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، والجهود المبذولة ضمن مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية، من وضع اللوحات الإرشادية بالمتحف.

وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن اللوحات يبلغ عددها 244 لوحة، تتضمن خريطة للمتحف وقاعاته المختلفة، ومسار الزيارة، ومخارج الطوارئ، بالإضافة إلى لوحات إرشادية في مختلف أنحاء المتحف والحديقة، كما تم لأول مرة وضع ارقام واسماء لقاعات العرض، الموجوده بالدور العلوي للمتحف.

وتم تنفيذ المرحلة الأولي من هذا المشروع خلال شهر نوفمبر الماضي بوضع عدد 228 لوحة، لأسعار التذاكر، ولوحات إرشادية جديدة للزائرين بالدور الأرضي، وفي حديقة المتحف، وأسواره الخارجية، ومنافذ الدخول والخروج، والمدخل الرئيسي للمتحف، وقد تم تنفيذ الأعمال ضمن مشروع تطوير المتحف بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.

تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير

تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير

تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير

تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير

تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير

تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير

تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير

تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير