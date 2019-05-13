شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار محطة رفع الصرف بأبو الغيط أعمال منفعة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام 195 من 185 من 31 كدستر بحوض العرب نمرة 17، بمسطح (20س،5 ط)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

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