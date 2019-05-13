شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة حول مساعدة الكنيسة فى زواج بنات الخادم وراء مقتل كاهن "مار مرقس"بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن سبب مقتل الكاهن مقار سعد راعى كنيسة مار مرقس بالوحدة العربية فى شبرا الخيمة، هو أن المجنى عليه وعد المتهم بمساعدته فى زواج بناته، ثم خلف وعده معه، وأثناء معاتبته له نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق إثرها 3 أعيرة نارية تجاه المجنى عليه فسقط قتيلا.

وكان قد تعرض أحد كهنة إيبارشية كنيسة بشبرا الخيمة للقتل، صباح اليوم، بعدما أطلق خادمه النار عليه من سلاحه الشخصي، ليرديه قتيلًا فى الحال، من خلال 3 رصاصات، لينهى على حياته فورًا.

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وأكد شهود عيان، أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالى ساعة، ولم يكن هناك أى بادرة للغدر به، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالى ساعة.

وأشار شاهد العيان، إلى أن الحارس هرب بعد إطلاق النار على الكاهن وسلم نفسه إلى الأمن، مبينًا أن قوات الأمن تتواجد فى الكنيسة وتباشر التحقيقات.