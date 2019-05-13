شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بلجراد يستضيف حفل إفطار للجالية المصرية فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف السفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد حفل إفطار للجالية المصرية في صربيا بحضور البطلتين الأولمبيتين في رياضة التايكوندو "هداية ملاك" و"رضوى رضا"، وخمسة من الأئمة والمقرئين الموفدين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لإحياء ليالى شهر رمضان بمختلف أنحاء صربيا.

وأشاد "الجويلى" في كلمته أمام الحفل بالتواصل الدائم بين أعضاء الجالية والسفارة المصرية من خلال اللقاءات الدورية، بما يعزز من التواصل بين الجاليات المهاجرة ومصر.

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ونوه سفير مصر لدى صربيا بالتوسع والنمو الذى شهدته العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، والذى يظهره التنوع في حضور الإفطار الذى شمل بطلتى مصر الأولمبيتين في التايكوندو المتواجدتين في صربيا لمعسكر تدريبى ممتد، والوفد الزراعى المصرى المشارك في معرض نوفى ساد، وأكبر عدد من الآئمة والمقرئين فى السنوات الأخيرة، إضافة إلى الجالية المقيمة.

وشارك السفير الجويلى مع مجموعة سفراء الدول العربية والإسلامية في مراسم إطلاق مدفع الإفطار بمقاطعة نوفى بزار جنوب غرب صربيا، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والاتصالات والسياحة الصربي.

ووجه "نهاد بيشيفاتس" محافظ المقاطعة الدعوة لمصر للمشاركة فى الأنشطة الثقافية التي تعقدها المدينة هذا الصيف، مثمناً على الدور الثقافي الريادى لمصر في محيط الدول الإسلامية والعربية.