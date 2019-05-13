انت الان تتابع في ثامن أيام رمضان.. اعرف تأخيرات السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تأخيرات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الإثنين، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وأعمال التطوير، إذ ذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة، واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات.

وأوضحت السكة الحديد، أن التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. وكانت الهيئة، عدلت مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، خلال شهر رمضان، لتناسب مع مواعيد الإفطار،

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