انت الان تتابع درجات الحرارة تواصل الارتفاع.. تفاصيل طقس الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، ليسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 24 38شبين الكوم 24 37طنطا 23 35دمنهور 23 35الإسكندرية 20 31بلطيم 20 32مطروح 19 28السلوم 19 35 سيوة 19 36 بورسعيد 20 28دمياط 20 28الزقازيق 24 38الإسماعيلية 18 38السويس 20 38العريش 18 30 رفح 18 29 رأس سدر 23 38 نخل 13

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 24 38

شبين الكوم 24 37

طنطا 23 35

دمنهور 23 35

الإسكندرية 20 31

بلطيم 20 32

مطروح 19 28

السلوم 19 35

سيوة 19 36

بورسعيد 20 28

دمياط 20 28

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 18 38

السويس 20 38

العريش 18 30

رفح 18 29

رأس سدر 23 38

Advertisements نخل 13 36

نويبع 22 36

طابا 22 36

كاترين 15 31

الطور 20 34

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 37

مرسى علم 22 35

الفيوم 21 38

بني سويف 21 38

المنيا 22 39

أسيوط 22 38

سوهاج 23 39

قنا 24 39

الأقصر 24 40

أسوان 25 41

أبوسمبل 25 41

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 34

أبو رماد 22 33

حلايب 22 31

رأس حدربة 23 31

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