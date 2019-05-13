انت الان تتابع درجات الحرارة تواصل الارتفاع.. تفاصيل طقس الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، ليسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 24 38شبين الكوم 24 37طنطا 23 35دمنهور 23 35الإسكندرية 20 31بلطيم 20 32مطروح 19 28السلوم 19 35 سيوة 19 36 بورسعيد 20 28دمياط 20 28الزقازيق 24 38الإسماعيلية 18 38السويس 20 38العريش 18 30 رفح 18 29 رأس سدر 23 38 نخل 13
الصغرى العظمى
القاهرة 24 38
شبين الكوم 24 37
طنطا 23 35
دمنهور 23 35
الإسكندرية 20 31
بلطيم 20 32
مطروح 19 28
السلوم 19 35
سيوة 19 36
بورسعيد 20 28
دمياط 20 28
الزقازيق 24 38
الإسماعيلية 18 38
السويس 20 38
العريش 18 30
رفح 18 29
رأس سدر 23 38
نخل 13 36
نويبع 22 36
طابا 22 36
كاترين 15 31
الطور 20 34
شرم الشيخ 25 36
الغردقة 21 37
مرسى علم 22 35
الفيوم 21 38
بني سويف 21 38
المنيا 22 39
أسيوط 22 38
سوهاج 23 39
قنا 24 39
الأقصر 24 40
أسوان 25 41
أبوسمبل 25 41
الوادي الجديد 21 40
شلاتين 21 34
أبو رماد 22 33
حلايب 22 31
رأس حدربة 23 31
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