انت الان تتابع وزير التعليم: امتحانات التابلت إلكترونية بدون إنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه رغم نجاح 225 ألف طالب بالصف الأول الثانوي في الدخول إلى منصة الامتحان أمس الأحد، من مجموع 3500000 محاولة فإننا قررنا عقد امتحانات مايو إلكترونيا، بواسطة تصميم فني آمن "دون إنترنت" في المدارس المجهزة. وأضاف عبر حسابه على "فيسبوك": "حال حدوث أي مشكلة منعزلة في أي مدرسة فإن هذا لا علاقة له بالمدارس الأخرى، وسوف نلجأ في هذه الحالة إلى الحل الورقي". ولفت شوقي إلى أنه بناء على ذلك لا توجد علاقة بين تجربة أمس وامتحانات 19 مايو المقبلة، علما بأن امتحانات مارس الماضي تمت بالتصميم المعتمد على الإنترنت.

وأضاف الوزير: "لا أود أن أثقل على حضراتكم بتقنيات معقدة أو مسائل فنية، ولكني آثرت أن أشارككم هذه المعلومات حتى نطمئن جميعاً أنه لا علاقة لتجربة مارس أو أمس الأحد بالتصميم المعد -منذ عدة أسابيع- لامتحانات مايو المقبلة". وتابع: "في جميع الحالات فإن الامتحانات تحتوي على "النمط الجديد للأسئلة" والتي عرضنا

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