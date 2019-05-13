انت الان تتابع محمد هشام عبيه يكشف تفاصيل حلقات مسلسل «زودياك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الكاتب الصحفى محمد هشام عبيه

قال الكاتب الصحفي والسيناريست محمد هشام عبيه، إن مسلسل "زودياك" مقتبس عن المجموعة القصصية "حظك اليوم"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، لافتا إلى أنه فخور وسعيد بمشاركة مجموعة من الكتاب الأعزاء، فى تحويل أول عمل للدكتور أحمد خالد توفيق إلى الشاشة، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد بداية لتحويل كل أعمال الكاتب الراحل إلى مسلسلات وأفلام قريبا جدا. وأوضح الكاتب الصحفي فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن المسلسل عبارة عن 15 حلقة ومن المفترض أن تنتهى أحداث المسلسل فى منتصف رمضان.

ويدور المسلسل حول أحداث من الإثارة والرعب والتوتر، وسوف يزداد إثارة بدءا من الحلقة التاسعة، مشيرا إلى أن فك الألغاز لن يتكشف إلا فى الحلقة الأخيرة، وهناك مفاجأة فى نهاية الموسم للمشاهدين. وعمل محمد هشام عبيه بعدد من الصحف المعروفة كالدستور والتحرير، وحصل على جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة، ومن مؤلفاته:

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