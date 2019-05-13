شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 7 سنوات لمتهمين في «مقتل الطفل يوسف» بأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنايات 6 أكتوبر، الاثنين، حكمها للمرة الثانية على متهمين اثنين في قضية مقتل الطفل «يوسف العربي»، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، «5 سنوات عن تهمة تهمة حيازة سلاح وسنتين عن تهمة القتل الخطأ».

وقالت والدته مروة قناوى عقب الحكم «هذا حكم الدنيا، ويبقى حكم الآخرة».

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كانت محكمة الجنايات قد قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين- غيابيا – بتهمة قتل الطفل يوسف سامح العربى في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات.

ولقى يوسف مصرعه أثناء وقوفه في أحد المحلات عن طريق طلق ناري أصابه في الرأس، تبين أنها أطلقت من حفل خطوبة بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب إلقاء القبض على متهمين اثنين وهما «طاهر محمد أمين أبوطالب وخالد أحمد عبدالتواب»، وتم إعادة إجراءات محاكمتهما وأيدت المحكمة الحكم عليها، فيما لا يزال متهمين آخرين هاربين.

وكانت والدة الضحية قد دخلت في اعتصام وإضراب عن الطعام لحين القبض على قتلة ابنها، وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة في المجلس لسرعة القبض على باقي المتهمين.