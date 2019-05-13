شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم في حادث «مارى مرقس» وزوجته يعملان بالكنيسة منذ 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فجر أهالي شارع السد العالي بالوحدة العربية، التي تقع فيها كنيسة ماري مرقس التي شهدت مقتل راعي الكنيسة مقار سعد على يد فراش الكنيسة كمال، مفاجأة حيث أكدوا أن زوجة المتهم والتي تعمل بنفس الكنيسة كانت متواجدة وقت الحادث وأنها خرجت تصرخ عقب ارتكاب زوجها جريمته وإطلاق الرصاص على الكاهن.

وأوضح الأهالي أن العامل وزوجته يعملان بالكنيسة منذ 6 سنوات فيما أوضح فرد الأمن التابع للداخلية من قوة حراسة الكنيسة أن المتهم ارتكب جريمته بطبنجة 9 مللي أخفاها أثناء دخوله للكنيسة.

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كان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد بقيام عامل كنيسة باطلاق الرصاص على قس يدعى مقار بكنيسة مارى مرقس بشارع الوحدة العربية دائرة القسم فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية.

وتبين أن المجنى عليه يدعى «القس مقار» بكنيسة مارى مرقس في شارع الوحدة العربية بمحافظة الجيزة وأن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالكنيسة ويدعى «كمال» وأن سبب ارتكاب الواقعة رفض القس المجنى عليه مساعدة المتهم في زواج بناته حيث وعده القس بإعطائه أموالا كمساعدة لإتمام زواج بناته وتنصل بعد ذلك منه فنشبت بينهما خلافات انتهت بقيام المتهم بالاستعانة بسلاح نارى، وأخفاه بين طيات ملابسه أثناء دخوله للكنيسة مستغلا أنه يعمل بها ولم يتم تفتيشه وقام بدخول الحجرة على القس وأطلق الرصاص عليه فلقى مصرعه في الحال.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهم وزوجته يعملان في الكنيسة منذ 6 سنوات ولم تصدر عنهما أي مشاكل داخل الكنيسة وعلاقتهما طيبة بالجميع.