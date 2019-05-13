شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية للأنفاق» تطالب بـ44 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات في «الموازنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، الإثنين، مشروع الموازنة العامة للهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2019/2020 .

وكشفت المناقشات عن الموازنة المخصصة للهيئة في مشروع الموازنة الجديدة، وبلغت 10 مليارات جنيه، جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه ممثلي الهيئة خلال الاجتماع بـ44 مليار جنيه لاستكمال القطار المكهرب الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال الخط الثالث والرابع للمترو.

Advertisements

من جانبه، طالب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بضرورة تفعيل فقه الأولويات، مشيرًا إلى أن مصر دولة صاعدة في المرحلة الحالية، ونحتاج دراسات وافية حول كل المشروعات.

وأضاف «عبدالواحد»: «إحنا بلد مش مرحرحة، يعني مش واكلين وفايض مننا، علشان كده الفلوس اللي معانا لازم نتعامل بيها من خلال تفعيل جودة الإنفاق».

وتابع: «أتمنى أن تسترد الهيئة القومية للأنفاق عافيتها، ولا يجب الاعتماد على المنح لأنه مفيش حاجة جاية شحاته، كل منحة جاية بفايدة ممكن تكون بسيطة، لكن الدول المانحة لها مصالح أخرى، لذلك فنحن علينا التزامات مقابل هذه المنح، والمنح مال عام لا يجب التهاون في التعامل معها».

فيما انتقد محمد بدوي دسوقي، عضو اللجنة، تأخر تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة القومية للمترو، متسائلًا: «أين القطاع الخاص بعد إصدار القانون؟ وأين الإعلانات في المترو لتعظيم الإيرادات لتغطية المصروفات بدلا من الاعتماد على المخصصات المالية من خزانة الدولة»، وقال: «المترو في الإمارات أقل من نصف مترو القاهرة ويحقق موارد بالمليارات».