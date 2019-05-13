شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ياميش ودقيق وأجهزة كهربائية وإكسسوارات بأسواق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري خلال شهر رمضان المعظم، وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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نجحت مديرية تموين القاهرة في شن حملات مكثفة بمعظم أحياء ومناطق القاهرة، شملت محلات السوبر ماركت والمطاعم والمخابز والحلواني ومحلات المكياج ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية ومحلات اكسسوارات المحمول ومختلف الأنشطة التجارية، وأسفرت عن ضبط نصف طن بندق وفستق مقشر و4 كجم كاجو و100 لفة قمر الدين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال المرور والتفتيش على عدد من السوبر ماركت والأسواق بأحياء مصر القديمة والمعادي ومدينة نصر، كما تم ضبط بعض السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مثل أجولة سكر وأرز ومكرونة وجراكن زيوت طعام وصفائح جبن وعلب زبادي ولحوم مدخنة و450 علبة تونة وأجولة فول منتهية الصلاحية، وتم إعدام كميات فاسدة من الرنجة، وضبط أكثر من 20 كجم رنجة وفسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الأدمي.

وصرح المهندس إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات شملت أيضًا المرور على محلات بيع الأجهزة الكهربائية واكسسوارت المحمول وتم ضبط شواحن محمول مجهولة المصدر وفلاتر سيارات وأجهزة كهربائية وعدد 120 كاتيل يحمل استيكر (لاصق) مفبرك لبعض الماركات التجارية المسجلة الشهيرة، وخلال الحملة تم التفتيش على عدد من المخابز البلدية والحلواني، أسفر عن ضبط عدد 5.5 طن دقيق مجهول المصدر، 600 كجم شكاير دقيق مدعم دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، كما تم ضبط مستحضرات لحوم ودواجن فاسدة ومصادرتها ببعض المطاعم، وتمكنت الحملة من مصاردة عدد كبير من أدوات المكياج وطلاء الأظافر ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات تعرض ببعض البوتيكات والمولات التجارية.

وأضاف مدير المديرية أن إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين قامت بتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأن التصرف فيها.